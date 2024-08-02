Малійські повстанці заявили про 131 убитого "вагнерівця" – Bloomberg

Також було знищено 47 малійських військовослужбовців.

Під час боїв в кінці липня повстанці антиурядових угруповань на півночі Малі вбили 84 найманці з російської ПВК "Вагнер" і 47 малійських військовослужбовців.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію повстанців.

Повстанці кажуть, що більше 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військову техніку, включаючно з танками, зброю і транспортні засоби, було захоплено чи знищено.

Також в полон було захоплено сім бійців Вагнера та малийських солдатів.

Це найважча втрата для групи з моменту її дислокації в Малі в 2021 році.

російські військові перебувають у Малі ще з часів, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів в 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН та найняла ПВК "Вагнер".