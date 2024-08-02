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Малійські повстанці заявили про 131 убитого "вагнерівця" – Bloomberg

02 серпня 2024, 18:13
Малійські повстанці заявили про 131 убитого
Також було знищено 47 малійських військовослужбовців.

Під час боїв в кінці липня повстанці антиурядових угруповань на півночі Малі вбили 84 найманці з російської ПВК "Вагнер" і 47 малійських військовослужбовців. 

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію повстанців.

Повстанці кажуть, що більше 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військову техніку, включаючно з танками, зброю і транспортні засоби, було захоплено чи знищено. 

Також в полон було захоплено сім бійців Вагнера та малийських солдатів. 

Це найважча втрата для групи з моменту її дислокації в Малі в 2021 році.

російські військові перебувають у Малі ще з часів, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів в 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН та найняла ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що в кінці липня повстанці в Африці атакували "Вагнерівців". Вони вбили командира, який штурмував Бахмут і Соледар.
 
АфрикаМаліповстанціПВК Вагнер

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