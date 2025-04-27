Мальтійські "золоті" паспорти видали підсанкційним росіянам

Однак Єврокомісію подала у суд і цього тижня має відбутись засідання щодо віз.

Семеро російських бізнесменів і чиновників, які знаходяться під санкціями Євросоюзу, США або України через розв’язану росією війну, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", що дозволяє їм обходити заборону на в’їзд.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Видання, спираючись на витік документів та офіційні дані повідомило, що власники цих паспортів входять у більшу групу з 16 осіб, які успішно заплатили за мальтійське громадянство, попри те, що потрапили до санкційних списків або були засуджені за злочини.

Мальта чи не остання країна блоку, яка усе ще пропонує громадянство на продаж, що викликає незадоволення Єврокомісії, яка звернулася до Європейського суду з вимогою зупинити цю схему.

Комісія заявляє, що Мальта підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС.

Ймовіроно, суд винесе рішення з приводу віз у вівторок.

Схеми, які пропонують громадянство або посвідку на проживання за гроші, були поширені в Європі і країнах Карибського басейну протягом десятиліть, проте викликали критику.

Однак Мальта пропонує, щоб заявники зробили одноразову інвестицію в розмірі не менш як 600 000 євро, придбали або орендували нерухомість, пожертвували 10 000 євро на благодійність і прожили в країні протягом трьох років.

Інвестиції можуть бути скорочені до одного року для осіб, які інвестують 750 000 євро.

На сьогодні на Мальті та в інших країнах, які пропонують громадянство за гроші, існує тенденція, що люди подають документи на отримання паспорта безпосередньо перед тим, як проти них будуть введені санкції, або перед тим, як розгориться великий скандал і почнеться кримінальне переслідування.

Особи, що купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС з правом проживання на території усього блоку. Також вони можуть безперешкодно відкривати банківські рахунки і підприємства в Євросрюзі, а ще подорожувати до багатьох інших країн без віз.

Серед тих, хто отримав мальтійський паспорт: російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну рф проти України, а також три особи, які згодом потрапили під санкції США у зв'язку з війною в Україні, і ще троє - під санкції Києва.

Серед них Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в обманному придбанні обладнання подвійного призначення, яке могло бути використане росією у військових цілях. Бернова заявила, що вона отримала мальтійське громадянство в результаті ретельної і багаторівневої перевірки і що вона має справжні зв'язки з мальтою. Через такі викриття Кіпр і Болгарія під тиском Брюсселя відмовилися від програм продажу паспортів, проте уряд Мальти продовжує свою схему, стверджуючи, що він посилив перевірки і заборонив громадянам росії і білорусі купувати свої паспорти.

Цього тижня ми також писали, що Узбекистан запроваджує "золоті візи".