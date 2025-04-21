Узбекистан запроваджує "золоті візи"

Коштуватиме документ для іноземців від $200 тисяч.

Вже з 1 червня Узбекистан запровадить спрощений порядок отримання посвідки на проживання терміном на п’ять років для іноземних громадян та осіб без громадянства.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Узбекистану.

Задля отримання документа іноземець має внести 200 тисяч доларів США і по 100 тисяч доларів за кожного члена родини: дружину або чоловіка, дітей і батьків.

В уряді Узбекистану вважають, що ця програма приверне у країну заможних інвесторів і посилить приплив капіталу в економіку країни.

Схожі "золоті візи" вже діють у низці країн - у Португалії, ОАЕ, Канаді та США.

Документ дозволяє іноземцям отримати посвідку на постійне проживання чи громадянство в обмін на інвестиції в економіку, нерухомість або національні проєкти.