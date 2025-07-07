В Узбекистані двох чоловіків засудили за участь у війні проти України на боці рф

Обидва дістали поранень і повернулися на батьківщину.

В Узбекистані двох чоловіків засудили у справі про найманство за участь у бойових діях проти України на боці росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на UzNews.

Імена засуджених не називаються, є лише ініціали. Один із них – 32-річний О. Р. Ромитанський районний суд у Бухарській області визнав його винним і засудив до п’яти років колонії. За версією слідства, чоловік у 2018 році виїхав на заробітки до Росії, де отримав громадянство. У травні 2024 року його затримали за підозрою у скоєнні злочину та відправили до СІЗО, а в червні того ж року він підписав контракт із міністерством оборони рф.

Узбекистанця відправили воювати до Луганської області, а 27 липня 2024 року він був поранений. У вересні того ж року його визнали непридатним до військової служби, після чого він отримав 3 мільйони рублів і повернувся до Узбекистану.

Другий засуджений – 41-річний Ш.К. Суд в Алтинкульському районі Андижанської області засудив його до трьох років і одного місяця колонії. За даними слідства, 2023 року він виїхав до Назрані (Інгушетія) на заробітки, але пізніше підписав контракт із міноборони рф.

Він брав участь у військових діях із квітня до грудня 2024 року, де отримав поранення. Під час відпустки в росії його затримали через відсутність документів. У результаті чоловіка депортували до Узбекистану.