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ПОЛІТИКА

Маляр відповіла, навіщо рф нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС

05 липня 2023, 13:09
Маляр відповіла, навіщо рф нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС
Ганна Маляр. Міноборони
Окупанти хочуть переломити перебіг війни на свою користь.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр просить зберігати спокій у звʼязку з нагнітанням ситуації навколо ймовірності теракту на Запорізькій атомній електростанції. 

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Заступниця міністра каже, що рф хоче такими маніпуляціями переломили перебіг війни на свою користь.

"Варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі", - наголошує Маляр. 

Заступниця міноборони також повідомила, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС. Навчання проходять у чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській.

"Навіщо росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії — як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення — для рф є інструментом досягнення воєнних цілей", - підкреслює Ганна Маляр.

Наразі заступниця міністра радить зберігати спокій, довіряти тільки офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

Як заявили в ISW, незважаючи на те, що офіційні особи росії та України загострили свою риторику навколо ситуації на Запорізькій АЕС, рф навряд чи здійснить ядерну провокацію на ЗАЕС.

війнапровокаціїЗАЕСокупантиМаляр

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