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ПОЛІТИКА

В ISW оцінили ймовірність катастрофи на ЗАЕС

05 липня 2023, 09:35
В ISW оцінили ймовірність катастрофи на ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Незважаючи на те, що офіційні особи росії та України загострили свою риторику навколо ситуації на Запорізькій АЕС, рф навряд чи здійснить ядерну провокацію на ЗАЕС.

Реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження, тому можлива детонація вибухівки не має їх пошкодити.

Незважаючи на те, що офіційні особи росії та України загострили свою риторику навколо ситуації на Запорізькій АЕС, рф навряд чи здійснить ядерну провокацію на ЗАЕС.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за вівторок, 4 липня.

Аналітики зазначають, що рф зосереджена більше на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включаючи створення умов для можливої ​​фальшивої атаки, ніж на реальних діях.

У звіті зазначається, що ймовірність того, що рф зможе спричинити масштабний радіаційний інцидент мала, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження.

Українські військові джерела також підтверджували цю оцінку та зазначили, що навіть якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, це не зашкодить реактору, а радше створить помилкове враження, що українські сили здійснили обстріл ЗАЕС.

Нагадаємо, Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

війнаокупаціяЗАЕС

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