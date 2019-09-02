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Манафорт працював в Україні у 2018 році, - The Washington Post

Якщо з'ясується, що Манафорт брехав слідству, це може вплинути на його вирок
Екс-глава передвиборчого штабу Дональда Трампа і політконсультант українського екс-президента Віктора Януковича політтехнолог Пол Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні в 2018 році, після того, як йому оголосили звинувачення.
Манафорт працював в Україні у 2018 році, - The Washington Post Фото: pravda.com.ua

Про це заявили прокурори, повідомляє The Washington Post.

Це з'ясувалося після оприлюднення частково відредагованого розшифрування стенограми закритих судових засідань, на яких розглядалися питання, чи порушував Манафорт укладену зі слідством угоду.

Стенограми підтверджують, що партнер Манафорта Костянтин Килимник, якого ФБР звинувачує у зв'язках з російською розвідкою, був присутній на інавгурації президента Дональда Трампа.

Під час слухань, зафіксованих у стенограмі, йшлося також про те, що політтехнолог міг брехати слідству, щоб підвищити свої шанси на помилування. Також прокурор Ендрю Вайсман заявив: "Манафорт міг брехати з метою приховати злочинну схему і надіслати гроші собі тоді, коли він виконував неоплачувану роботу для передвиборної кампанії Трампа".

Якщо з'ясується, що Манафорт все-таки брехав слідству, це може вплинути на його вирок.

Нагадаємо, що ГПУ отримала доступ до документації фіктивної компанії в справі про перерахування з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів 750 тис. доларів для колишнього радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

У грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним оприлюднення прізвища Манафорта у зв'язку з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів. Крім того, колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс повідомив, що "Опозиційний блок" заборгував американському політтехнологові Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу на виборах до Верховної Ради 2014 року.

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09 02 2019 11:41
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