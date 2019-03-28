Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Манафорт та Янукович відмивали кошти через Swedbank, - OCCRP

Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав
Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.
Манафорт та Янукович відмивали кошти через Swedbank, - OCCRP Фото: npr.org

За даними шведського видання SVT, компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші Манафорта, повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP ("Проект з викриття організованої злочинності та корупції").

Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав. Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Ця компанія, в свою чергу, перерахувала більше 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP – компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.

В лютому 2012 року Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.

Також SVT виявило, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації "Проект перехідних демократій" (Project on Transitional Democracies). Ця організація, за повідомленням видання Vice News, співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.

27 березня управління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у Swedbank — найбільшому банку країни, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей екс-президента України Віктора Януковича.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України шведський банк Swedbank.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2019 20:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею"

Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.