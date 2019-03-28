Манафорт та Янукович відмивали кошти через Swedbank, - OCCRP
За даними шведського видання SVT, компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші Манафорта, повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP ("Проект з викриття організованої злочинності та корупції").
Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав. Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Ця компанія, в свою чергу, перерахувала більше 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP – компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.
В лютому 2012 року Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.
Також SVT виявило, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації "Проект перехідних демократій" (Project on Transitional Democracies). Ця організація, за повідомленням видання Vice News, співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.
27 березня управління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у Swedbank — найбільшому банку країни, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей екс-президента України Віктора Януковича.
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