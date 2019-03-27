БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУправління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у Swedbank — найбільшому банку країни, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей екс-президента України Віктора Януковича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У найбільшому банку Швеції, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича, провели обшуки
Сам банк визнав, що його дочірнє відділення в Естонії проводило підозрілі операції, які могли бути легалізацією незаконно отриманих доходів
Фото: Reuters
Обшуки провели через те, що менеджмент банку завчасно попередив своїх найбільших акціонерів про те, що до преси потрапили дані про відмивання банком коштів. Як наслідок акціонери змогли убезпечити від фінансових втрат, адже після скандалу з відмиванням акції баку здешевшали на 20%, повідомляє "Интерфакс".
Сам банк визнав, що його дочірнє відділення в Естонії проводило підозрілі операції, які могли бути легалізацією незаконно отриманих доходів. За даними шведського суспільного мовника, який першим виявив підозрілі операції банку, мова йде про близько 135 мільярдів євро — коштів, які намагалися легалізувати переважно представники пост-радянських країн.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України шведський банк Swedbank.
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