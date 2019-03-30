Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжено ще на рік

В Україні місія працює з березня 2014 року

Мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні продовжено на один рік.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак вітав вчорашнє рішення Постійної ради ОБСЄ про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ) ще на один рік і закликав до подальшої підтримки міжнародних спостерігачів і національного персоналу на місцях, - повідомили в прес-центрі місії з посиланням на відповідне рішення Постійної ради ОБСЄ.

Моніторингова місія ОБСЄ веде свою роботу в Україні 5 років і була уповноважена встановлювати і повідомляти про факти та можливі порушення основних принципів і зобов'язань ОБСЄ на всій території України, нагадав голова ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак.

"Спостерігачі - це очі і вуха організації, та й усього міжнародного співтовариства, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшій ескалації", - висловився Лайчак.

Термін дії мандата СММ ОБСЄ закінчувався 31 березня. Місія працює в Україні з березня 2014 року. СММ ОБСЄ є неозброєною цивільною місією, яка спостерігає за ситуацією в усіх регіонах України. Вона регулярно готує звіти про обстановку в країні, а також бере участь у переговорах між сторонами конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, заступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.