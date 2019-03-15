ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова заступниця голови місії ОБСЄ на Донбасі заступила на посаду
Граве працювала в Афганістані, Ємені та інших гарячих точках
Фото:Facebook
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці СММ ОБСЄ.
"Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заступила Aнтьє Граве", - сказано в повідомленні.
У місії зазначили, що Граве раніше працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені, на Гаїті і набула значного досвіду роботи у сфері запобігання та вирішення конфліктів.
Нагадаємо, що спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Україні Мартін Сайдік назвав незадовільними результати перемир'я, приуроченого до 8 березня.
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