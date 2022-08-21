RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Манга "Привид Києва" вийшла українською мовою

Комікс розповідає про пілота-аса, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість літаків над Києвом
Манга "Привид Києва" вийшла українською мовою

Манга "Привид Києва" японського автора-аматора Мацуди Джюко вийшла українською мовою.

Про це повідомляє The Village.

Манга розповідає про пілота-аса, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість літаків над Києвом.

 
Купити її можна на сайті видавництва «Ранок», Yakaboo та Rozetka. Також манга доступна англійською мовою.
 

"Привид Києва" – це аматорська манга, яку випустили в Японії 5 травня. Автор продавав комікс за 500 єн (близько 113 гривень).

Привид Києва є легендарним персонажем російсько-української війни. Повітряні Сили ЗСУ заявляли, що це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо Києва.

Як раніше повідомляв iPress, у центральній частині Відня з’явилося графіті "привид Києва", присвячене військовим льотчикам-захисникам українського неба від російського агресора
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2022 09:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Олеся, Ольга, Олена: Три короткі історії про українських жінок у вимушеній еміграції

Олеся, Ольга, Олена: Три короткі історії про українських жінок у вимушеній еміграції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.