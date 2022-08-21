CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомікс розповідає про пілота-аса, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість літаків над КиєвомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Манга "Привид Києва" вийшла українською мовою
Манга "Привид Києва" японського автора-аматора Мацуди Джюко вийшла українською мовою.
Про це повідомляє The Village.
Манга розповідає про пілота-аса, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість літаків над Києвом.
"Привид Києва" – це аматорська манга, яку випустили в Японії 5 травня. Автор продавав комікс за 500 єн (близько 113 гривень).
Привид Києва є легендарним персонажем російсько-української війни. Повітряні Сили ЗСУ заявляли, що це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо Києва.
Як раніше повідомляв iPress, у центральній частині Відня з’явилося графіті "привид Києва", присвячене військовим льотчикам-захисникам українського неба від російського агресора
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21 08 2022 09:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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