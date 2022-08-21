Манга "Привид Києва" вийшла українською мовою

Комікс розповідає про пілота-аса, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість літаків над Києвом

Манга "Привид Києва" японського автора-аматора Мацуди Джюко вийшла українською мовою.

Про це повідомляє The Village.

Манга розповідає про пілота-аса, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість літаків над Києвом.

Купити її можна на сайті видавництва «Ранок», Yakaboo та Rozetka . Також манга доступна англійською мовою.

"Привид Києва" – це аматорська манга, яку випустили в Японії 5 травня. Автор продавав комікс за 500 єн (близько 113 гривень).

Привид Києва є легендарним персонажем російсько-української війни. Повітряні Сили ЗСУ заявляли, що це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо Києва.