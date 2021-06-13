Маріуполь відзначить Семиріччя звільнення святковим маршем - Аваков

Спецоперація зі звільнення Маріуполя була спланована і проведена протягом однієї доби, під час якої було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами.

Святковий марш військових підрозділів відбудеться в м.Маріуполь Донецької області в неділю на честь семиріччя з дня звільнення від російських найманців, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні наші військові підрозділи пройдуть святковим маршем Маріуполем. І люди будуть радіти святу, літу, гарному настрою! І я радітиму! Тоді, 7 років тому, було не так - було важливо сконцентруватися і перемогти, переламати гібридний натиск ворога. І я щасливий тим, що ми впоралися - зуміли, зробили! Пишаюся нашими діями тоді, пишаюся і дякую кожному, хто доклав свої сили тоді!", - написав Аваков в Facebook в неділю.

Він нагадав, що спецоперація зі звільнення Маріуполя була спланована і проведена протягом однієї доби, під час якої було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами. Ніхто з цивільних жителів Маріуполя під час проведення операції серйозно не постраждав.

"Ці події стали переломними під час того етапу російсько-української війни і перешкодою подальшій окупації України. Зараз Маріуполь - місто-красень, живе своїм мирним життям: діти ходять в садочки і школи, їхні батьки на роботу, у вихідні дні сім'ї збираються разом і проводять час, не чуючи страшних звуків пострілів або підірваних мін, вони не зустрінуть озброєних до зубів терористів дорогою додому ... дякую бійцям Нацгвардії, ЗС України! Окремо бійцям Азова, Дніпра-1, всім, хто відстояв і кожен день вже сім років захищає наш український Маріуполь", - додав Аваков.

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