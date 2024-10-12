Марк Рютте: НАТО не піддається на ядерні погрози путіна

За його словами, Альянс сильний та може відповісти на будь-які погрози.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував ядерні погрози російського диктатора владіміра путіна.

У інтервʼю Sky News він заявив, що в Альянсі не повинні зважати на подібну риторику Кремля.

"Ні, вони не повинні, і вони не зважають", — заявив Рютте.

За його словами, союзники по НАТО не мають прислухатися до російського брязкання зброєю, адже Альянс сильний та може відповісти на будь-які загрози. Він додав, що у союзників "є все для того, щоб переконатися, що НАТО є безпечним і надійним", а путін "міг би припинити" погрожувати.

Нагадаємо, на наступному тижні очільники міністерств оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу мають зустрітися, щоб переглянути довготривалу політику НАТО стосовно росії у відповідь на загрози, які надходять від кремля.