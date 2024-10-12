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ПОЛІТИКА

США і Європа мають прояснити майбутні відносини НАТО з росією – Politico

12 жовтня 2024, 09:05
США і Європа мають прояснити майбутні відносини НАТО з росією – Politico
Відносини між НАТО і рф досягли дна, коли москва вторглася в Україну.

На наступному тижні очільники міністерств оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу мають зустрітися, щоб переглянути довготривалу політику НАТО стосовно росії у відповідь на загрози, які надходять від кремля.

Це питання стало особливо актуальним після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Politico.

Видання вказує, що відносини між НАТО і росією досягли найнижчої точки з моменту російського вторгнення в Україну. Альянс визначив росію як "найбільшу і пряму загрозу безпеці своїх союзників". Зі свого боку, кремль вважає, що розширення НАТО на схід є екзистенціальною загрозою для росії.

Незважаючи на значне погіршення відносин, НАТО продовжує зберігати чинність "Основоположного акту", підписаного з росією в 1997 році, через шість років після розпаду Радянського Союзу. Цей документ закликав обидві сторони до спільної мети ‒ побудови стабільної та мирної Європи.

Орган для співробітництва у сфері безпеки ‒ Рада росія-НАТО ‒ не проводив зустрічей із 2022 року, а відносини між сторонами погіршувалися протягом багатьох років. Нині країни Альянсу намагаються окреслити нові підходи до співпраці з рф. За словами неназваного високопосадовця уряду США, настав час для розробки нової стратегії, яка б враховувала інтереси всіх союзників.

Поки що конкретного проєкту нової стратегії не існує, оскільки НАТО зосереджується на зборі думок від представників усіх 32 країн-членів. Водночас виникають певні розбіжності щодо того, у який спосіб НАТО має реагувати на дії росіян. Один із дипломатів альянсу зазначив, що деякі країни побоюються, що надто агресивна нова стратегія може стати "сигналом", який призведе до ще більшої дестабілізації росії.

Додаткові питання виникають стосовно позицій окремих країн-членів НАТО, зокрема Угорщини та Словаччини. Обидві держави продовжують підтримувати контакти з кремлем і вважають важливим зберігати стратегічну взаємодію з росією, що створює напругу всередині альянсу.

НАТОросія загроза

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