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ПОЛІТИКА

Марко Рубіо тимчасово очолить USAID

03 лютого 2025, 21:56
Марко Рубіо тимчасово очолить USAID
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар керуватиме поки не буде прийняте рішення щодо майбутнього агенції.

Держсекретар Марко Рубіо тимчасово очолить Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише The Hill.

Рубіо повідомив про це журналістам, які подорожували з ним до Сальвадору.

За його словами, організація не захищає національні інтереси США, натомість вважає себе "глобальною благодійною організацією". 

Водночас він додав, що про ліквідацію USAID не йдеться.

"Вони мали слідувати політичним директивам Державного департаменту, але  відмовлялися це робити. Є багато функцій USAID, які продовжуватимуться, але це має бути узгоджено з американською зовнішньою політикою", — сказав Рубіо.

Президент Трамп, у свою чергу,  заявив що USAID керували «радикальні божевільні, і ми виженемо їх, а потім приймемо рішення». 

Як повідомляє CBS News з посиланням на трьох американських чиновників, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) обʼєднають з Держдепартаментом США, воно продовжить надавати гуманітарну допомогу. Але у відомстві планують значно скоротити робочу силу. За даними CNN, йдеться про те, що працівників скоротять до 70%.

Деякі демократи надіслали листа Марко Рубіо, в якому заявили, що обʼєднання USAID з Держдепартаментом має схвалити Конгрес. Вони наголосили, що відомство відокремлене, зокрема, для того, щоб швидко розгортати іноземну допомогу США.

Демократи також вимагають пояснення того, що люди, які ідентифікували себе як працівників Департаменту ефективності уряду (DOGE), отримали доступ до головної штаб-квартири USAID, даних американських громадян та секретних приміщень. Вони кажуть, що цей факт непокоїть їх в контексті національної безпеки США.

"Ми просимо негайного оновлення щодо доступу до штаб-квартири USAID, включаючи те, чи були люди, які отримали доступ до штаб-квартири, уповноважені бути там і ким, чи всі люди, які отримали доступ до секретних приміщень, мають активні допуски до безпеки на відповідному рівні, чому вони прагнули отримати доступ, чи були порушені будь-які персональні дані американських громадян, і чи проводять будь-яку перевірку щодо потенційного несанкціонованого доступу до конфіденційної кадрової інформації та секретних матеріалів", — йдеться в заяві до держсекретаря.

Напередодні Мільярдер Ілон Маск, який зараз очолює Міністерство ефективності уряду США (DOGE), каже про необхідність закриття USAID. Але не всі головні радники пана підтримали таке рішення, пише CBS News.

Дональд ТрампUSAIDдержсекретар СШАМарко Рубіо

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