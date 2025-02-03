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Маск звинуватив USAID в розробці covid-19 і видалив акаунт з Х (Twitter)

03 лютого 2025, 08:15
Маск звинуватив USAID в розробці covid-19 і видалив акаунт з Х (Twitter)
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Наразі посадовці USAID перебувають у відпустці.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що USAID настав час померти, що рзначає, що адміністрація Трампа ліквідуватиме чи серйозно реструктурувати 64-річне Агентство США з міжнародного розвитку.

Про це інформує медіа організація Politico.

"USAID - злочинна організація. Пора їй померти", - написав Ілон Маск.

Пізніше він додав, що USAID у фінансує дослідження біологічної зброї, включно з вірусом COVID-19.

Видання констатує, що для USAID ці вихідні видалися неспокійними, адже розмови про можливе приєднання агентства до Держдепартаменту США, а дедалі більше нагадують про те, що вони перетворюються на конкретний план дій.

Так, республіканець від Флориди Браян Маск вчора заявив, що агентство "найімовірніше, буде більш тісно контролюватися" держсекретарем США Марко Рубіо.

За його словами, він працює разом із держсекретарем, "щоб забезпечити належне командування і контроль над цими агентствами", адже наразі 10-30% фінансування розвитку США, яким займається USAID, фактично йде на надання допомоги.

Крім того, з соцмережі Х (Twitter) видалили акаунт організації, який налічував майже мільйон підписників, а також було закрито сайт, а десятки посадовців USAID були відправлені у відпустку.

Депутат-демократ та два співробітники сенату-демократа на умовах анонімності сказав, що представники DOGE, в кінцевому підсумку, отримали доступ до секретних та інших систем USAID в суботу.

Демократи засуджують ситуацію і намагаються привернути на свій бік колег-республіканців, адже поширюються чутки, що представники DOGE намагаються отримати доступ до низки урядових систем, не маючи належного статусу у сфері безпеки.

"Повідомлення про те, що особи без відповідного допуску могли отримати доступ до секретних даних USAID, а також до особистої інформації американських громадян, неймовірно серйозні та безпрецедентні. Ми шукаємо негайних відповідей щодо будь-яких наслідків для нашої національної безпеки і збираємо групу двопартійних сенаторів з цього питання, щойно Сенат повернеться завтра", - заявила сенаторка Джин Шахін.

Також за словами співробітників Демократичного Сенату, близько 8-ми представників DOGE - частина з належними допусками, а деякі без них - з'явилися до головних офісів USAID, вимагаючи доступу до всіх дверей і поверхів. Коли служба безпеки USAID відмовила їм у доступі, співробітники DOGE попередили, що вони викличуть Службу маршалів США, щоб змусити організацію впустити їх і посадові особи DOGE отримали значний доступ.

В кінці тижня демократи Конгресу заявили, що президент не має повноважень одноосібно позбавляти агентство автономії.

Вчора ми писали, що Білий дім хоче підпорядкувати USAID Держдепу, сайт зник з мережі.

 

СШАUSAIDІлон Маск

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