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Мармурове море знаходиться на межі екологічної катастрофи - ЗМІ

Водойма досі страждає від епідемії "морського слизу", через яку масово гине морська фауна
Через забруднення та "десятиліття деградації" довкілля Мармурового моря водоймище знаходиться на межі екологічної загрози.
Мармурове море знаходиться на межі екологічної катастрофи - ЗМІ Фото: 24 канал

Про це передає Укрінформ з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що за останні роки прибережні підприємства майже вдвічі збільшили обсяг стічних вод, що скидаються в моря Туреччини. Крім того, повідомляється, що 50 тисяч танкерів, які проходять через Мармурове море щороку, незаконно скидають у нього відходи та паливо.

"Майже дві третини національної промисловості, включаючи нафтопереробний завод, автомобілебудування, хімічні заводи та електростанції, зосереджені в цьому регіоні (Мармурового моря - ред.)", - зазначають журналісти.

За словами Льовента Артуза, гідробіолога з проєкту моніторингу навколишнього середовища Мармурового моря, велика частина стічних вод зі Стамбула очищається тільки від твердих частинок, а потім перекачується на дно моря.

"Ми використовуємо його (Мармурове море - ред.) як вигрібну яму", - говорить дослідник.

Водойма досі страждає від епідемії "морського слизу", через яку масово гине морська фауна. Також в Мармуровому морі спостерігається нашестя медуз і цвітіння водоростей.

"Зникли скумбрія, тунець, риба-меч і інші морепродукти, якими славився Стамбул. Улов в цьому році знизився на 90%", - підкреслюють журналісти.

Експерти сумніваються в тому, чи зможе Мармурове море як природна екосистема повернутися в "чистий" стан.

"Істотна проблема не в слизу. Це всього лише ланка в ланцюзі десятиліть деградації. У нас немає шансів повернути Мармурове море до свого попереднього стану. Що нам потрібно зробити зараз, так це з'ясувати, як припинити шкодити Мармуровому морю", - говорить Артузов.

Нагадаємо, що кріосфера нашої планети в період з 1979 до 2016 в середньому зменшувалася на 87 тисяч квадратних кілометрів щороку в результаті глобального потепління.

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08 08 2021 13:31
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