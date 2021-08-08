Мармурове море знаходиться на межі екологічної катастрофи - ЗМІ

Через забруднення та "десятиліття деградації" довкілля Мармурового моря водоймище знаходиться на межі екологічної загрози.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що за останні роки прибережні підприємства майже вдвічі збільшили обсяг стічних вод, що скидаються в моря Туреччини. Крім того, повідомляється, що 50 тисяч танкерів, які проходять через Мармурове море щороку, незаконно скидають у нього відходи та паливо.

"Майже дві третини національної промисловості, включаючи нафтопереробний завод, автомобілебудування, хімічні заводи та електростанції, зосереджені в цьому регіоні (Мармурового моря - ред.)", - зазначають журналісти.

За словами Льовента Артуза, гідробіолога з проєкту моніторингу навколишнього середовища Мармурового моря, велика частина стічних вод зі Стамбула очищається тільки від твердих частинок, а потім перекачується на дно моря.

"Ми використовуємо його (Мармурове море - ред.) як вигрібну яму", - говорить дослідник.

Водойма досі страждає від епідемії "морського слизу", через яку масово гине морська фауна. Також в Мармуровому морі спостерігається нашестя медуз і цвітіння водоростей.

"Зникли скумбрія, тунець, риба-меч і інші морепродукти, якими славився Стамбул. Улов в цьому році знизився на 90%", - підкреслюють журналісти.

Експерти сумніваються в тому, чи зможе Мармурове море як природна екосистема повернутися в "чистий" стан.

"Істотна проблема не в слизу. Це всього лише ланка в ланцюзі десятиліть деградації. У нас немає шансів повернути Мармурове море до свого попереднього стану. Що нам потрібно зробити зараз, так це з'ясувати, як припинити шкодити Мармуровому морю", - говорить Артузов.

Нагадаємо, що кріосфера нашої планети в період з 1979 до 2016 в середньому зменшувалася на 87 тисяч квадратних кілометрів щороку в результаті глобального потепління.