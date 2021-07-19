Кріосфера Землі значно зменшилася через глобальне потепління
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Xinhua з посиланням на дослідження китайського Університету Ланьчжоу.
Світова кріосфера, до якої входять райони із замерзлою водою, вміщує майже три чверті прісної води Землі. Загалом вона відіграє важливу роль у кліматичній системі Землі.
"Це один з найбільш чутливих кліматичних показників. Її (кріосфери - ред.) зміни мають серйозні наслідки для всього світу. Це не є не лише регіональною проблемою", - сказав автор дослідження Пенг Сіаокінг.
Вчені з Університету Ланьчжоу вважають, що результати їхнього дослідження допоможуть подальшому вивченню впливу кліматичних змін на кріосферу, екосистеми, вуглецевий обмін та життєві цикли.
Кріосфера - одна з географічних оболонок певної планети. Кріосфера характеризується наявністю або можливістю існування льоду.
Нагадаємо, що Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ
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