Кріосфера Землі значно зменшилася через глобальне потепління

Вчені з Університету Ланьчжоу вважають, що результати їхнього дослідження допоможуть подальшому вивченню впливу кліматичних змін на кріосферу

Кріосфера нашої планети в період з 1979 до 2016 в середньому зменшувалася на 87 тисяч квадратних кілометрів щороку в результаті глобального потепління.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Xinhua з посиланням на дослідження китайського Університету Ланьчжоу.

Світова кріосфера, до якої входять райони із замерзлою водою, вміщує майже три чверті прісної води Землі. Загалом вона відіграє важливу роль у кліматичній системі Землі.

"Це один з найбільш чутливих кліматичних показників. Її (кріосфери - ред.) зміни мають серйозні наслідки для всього світу. Це не є не лише регіональною проблемою", - сказав автор дослідження Пенг Сіаокінг.

Вчені з Університету Ланьчжоу вважають, що результати їхнього дослідження допоможуть подальшому вивченню впливу кліматичних змін на кріосферу, екосистеми, вуглецевий обмін та життєві цикли.

Кріосфера - одна з географічних оболонок певної планети. Кріосфера характеризується наявністю або можливістю існування льоду.

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