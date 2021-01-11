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Маск готовий продати акції Tesla, щоб нагодувати 42 мільйони людей

Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити в цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це
Найбагатша людина світу, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск готовий пожертвувати 6 мільярдів доларів із продажу акцій Tesla, якщо це допоможе побороти голод у світі.
Маск готовий продати акції Tesla, щоб нагодувати 42 мільйони людей Фото: з вільних джерел
Про це пише Ілон Маск у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
 
"Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити в цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це", - про це говорить Маск.
 
Маск додав, що фінансова звітність має бути відкритою, щоб громадськість бачила, як саме витрачаються кошти.
 
Цей твіт з'явився у відповідь на заяву директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, який 19 жовтня попросив у Маска 6 млрд доларів на боротьбу з голодом.
 
"Цього року 42 мільйони людей перебувають на межі голоду. Безпрецедентна глобальна криза, яка посилилася через Covid. Голод, дестабілізація в країнах та масова міграція — ось що станеться, якщо ми не вживемо заходів. Ілоне Маск, ви тільки вчора заробили $6 млрд — рівно стільки, скільки нам потрібно, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть!... Я пропоную вам унікальну можливість врятувати 42 мільйони людей від голоду".
 
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01 11 2021 13:25
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