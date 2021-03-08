ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПроєкт Starlink Ілона Маска отримала ліцензію на будівництво наземної супутникової станції на острові Мен, що забезпечить повне інтернет-покриття по всій Великій Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск хоче побудувати супутникову станцію, щоб покрити Велику Британію інтернетом - медіа
Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії
Фото: Ars Technica
Про це повідомляє Business Insider, пише "Економічна правда".
Starlink, що входить до складу компанії SpaceX, подала заявку до регуляторного органу зв'язку на острові Мен для покращення широкосмугового покриття сільських районів на півночі Британії.
Starlink вже встановила супутникові бази у Бакінгемширі та Корнуолі. Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії.
Нагадаємо, що супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні
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03 08 2021 12:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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