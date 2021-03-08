Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Маск хоче побудувати супутникову станцію, щоб покрити Велику Британію інтернетом - медіа

Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії
Проєкт Starlink Ілона Маска отримала ліцензію на будівництво наземної супутникової станції на острові Мен, що забезпечить повне інтернет-покриття по всій Великій Британії.
Маск хоче побудувати супутникову станцію, щоб покрити Велику Британію інтернетом - медіа Фото: Ars Technica

Про це повідомляє Business Insider, пише "Економічна правда".

Starlink, що входить до складу компанії SpaceX, подала заявку до регуляторного органу зв'язку на острові Мен для покращення широкосмугового покриття сільських районів на півночі Британії.

Starlink вже встановила супутникові бази у Бакінгемширі та Корнуолі. Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії.

Нагадаємо, що супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2021 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.