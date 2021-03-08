Маск хоче побудувати супутникову станцію, щоб покрити Велику Британію інтернетом - медіа

Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії

Проєкт Starlink Ілона Маска отримала ліцензію на будівництво наземної супутникової станції на острові Мен, що забезпечить повне інтернет-покриття по всій Великій Британії.

Про це повідомляє Business Insider, пише "Економічна правда".

Starlink, що входить до складу компанії SpaceX, подала заявку до регуляторного органу зв'язку на острові Мен для покращення широкосмугового покриття сільських районів на півночі Британії.

Starlink вже встановила супутникові бази у Бакінгемширі та Корнуолі. Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії.

Нагадаємо, що супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні