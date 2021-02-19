Супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні

Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Village і сайт Starlink.

На сайті Starlink доступний до передзамовлення за 99 доларів. Для цього потрібно ввести адресу та внести оплату за допомогою банківської картки

Зазначається, що розширити покриття планується у 2022 році. Також на сайті вказано, що не всі передзамовлення гарантовано отримають послугу

"На даний момент Starlink доступний обмеженій кількості користувачів у зоні покриття", а тому послуга надаватиметься за принципом черги.

Нагадаємо:

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска відкрились до передзамовлення, наразі лише у трьох країнах - Британії, США та Канаді.

Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink. Вартість послуги - 99 доларів, ще 499 доларів коштує необхідне обладнання.

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