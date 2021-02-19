Супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Village і сайт Starlink.
На сайті Starlink доступний до передзамовлення за 99 доларів. Для цього потрібно ввести адресу та внести оплату за допомогою банківської картки
Зазначається, що розширити покриття планується у 2022 році. Також на сайті вказано, що не всі передзамовлення гарантовано отримають послугу
"На даний момент Starlink доступний обмеженій кількості користувачів у зоні покриття", а тому послуга надаватиметься за принципом черги.
Нагадаємо:
Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска відкрились до передзамовлення, наразі лише у трьох країнах - Британії, США та Канаді.
Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink. Вартість послуги - 99 доларів, ще 499 доларів коштує необхідне обладнання.
Читайте також: SpaceX відклала запуск наступної партії супутників Starlink
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ВІДЕО Науковці створили пристрій, який може перетворювати тепло тіла людини на електроенергію
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19