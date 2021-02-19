Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні

Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.
Супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні Фото: Ars Technica

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Village і сайт Starlink.

На сайті Starlink доступний до передзамовлення за 99 доларів. Для цього потрібно ввести адресу та внести оплату за допомогою банківської картки

Зазначається, що розширити покриття планується у 2022 році. Також на сайті вказано, що не всі передзамовлення гарантовано отримають послугу

"На даний момент Starlink доступний обмеженій кількості користувачів у зоні покриття", а тому послуга надаватиметься за принципом черги.

Нагадаємо:

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска відкрились до передзамовлення, наразі лише у трьох країнах - Британії, США та Канаді.

Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink. Вартість послуги - 99 доларів, ще 499 доларів коштує необхідне обладнання.

Читайте також: SpaceX відклала запуск наступної партії супутників Starlink

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2021 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Успішний старт: чому пандемія найкращий час для реалізації нових ідей

Успішний старт: чому пандемія найкращий час для реалізації нових ідей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.