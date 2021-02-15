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SpaceX відклала запуск наступної партії супутників Starlink

Запуск ракети-носія був запланований в ніч на понеділок
Компанія SpaceX Ілона Маска через негоду відтермінувала запуск наступної партії з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.
SpaceX відклала запуск наступної партії супутників Starlink Фото: Вікіпедія

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твітер.

"Через несприятливу погоду новий орієнтовний запуск Falcon 9 з 60 супутниками Starlink запланований на вівторок, 16 лютого, о 05:59 за київським часом", - зазначили у SpaceX.

За даними порталу Space, спочатку запуск ракети-носія був запланований в ніч на понеділок.

Компанія SpaceX розширила сферу публічного бета-тестування послуги супутникового інтернету Starlink і почала приймати попередні замовлення.

Загалом компанія Ілона Маска планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.

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15 02 2021 11:36
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