ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія SpaceX Ілона Маска через негоду відтермінувала запуск наступної партії з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX відклала запуск наступної партії супутників Starlink
Запуск ракети-носія був запланований в ніч на понеділок
Фото: Вікіпедія
Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твітер.
"Через несприятливу погоду новий орієнтовний запуск Falcon 9 з 60 супутниками Starlink запланований на вівторок, 16 лютого, о 05:59 за київським часом", - зазначили у SpaceX.
За даними порталу Space, спочатку запуск ракети-носія був запланований в ніч на понеділок.
Компанія SpaceX розширила сферу публічного бета-тестування послуги супутникового інтернету Starlink і почала приймати попередні замовлення.
Загалом компанія Ілона Маска планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.
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