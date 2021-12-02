Україна хоче запустити власний супутник у співпраці зі SpaceX - Уруський
Про це віцепрем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в етері Першого ділового, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Для запуску у грудні супутника дистанційного зондування землі, про який раніше говорив президент, ведуться технічні перемовини зі SpaceX щодо сумісності "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.За словами віцепрем’єра, невдовзі стане зрозуміло, чи можливо це здійснити.
Уруський зазначив, що наразі супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.
"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років назад. Тому дійсно це стає визначною подією для нас", - розповів очільник відомства.
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