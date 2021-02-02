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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Маск контролює понад 25% супутників у космосі

Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск контролює 27,3% від усіх активних супутників у космосі.
Маск контролює понад 25% супутників у космосі Фото: БелТА

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent з посиланням на дані порталу Celestrak.

Зазначається, що компанія Маска станом на 1 лютого запустила на орбіту 946 інтернет-супутників Starlink, що становить 27,3% від усіх активних супутників у космосі.

Цього тижня SpaceX планує вивести на орбіту ще 60 супутників Starlink, і в такому разі їх кількість у космосі перевищить 1000.

Зазначається, що в разі збереження такого швидкого темпу запуску супутників на орбіту вже наступного року частка активних супутників, які контролює Маск, може зрости до 50%.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого компанія SpaceX провела передстартовий запуск двигунів ракети-носія, яка має доправити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

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02 02 2021 15:09
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