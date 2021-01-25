SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики

Компанія SpaceX сьогодні здійснила запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сама компанія у мережі Твіттер.

"Полетіла", - йдеться у відеоповідомленні.

На борту космічного корабля - 133 комерційні та державні космічні супутники та 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.

Ракета має доставити на орбіту супутники від 30 клієнтів. Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаженням.

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