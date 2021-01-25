ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія SpaceX сьогодні здійснила запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики
SpaceX
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сама компанія у мережі Твіттер.
"Полетіла", - йдеться у відеоповідомленні.
На борту космічного корабля - 133 комерційні та державні космічні супутники та 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.
Ракета має доставити на орбіту супутники від 30 клієнтів. Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаженням.
Детальніше про запуск читайте тут
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