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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики

Компанія SpaceX сьогодні здійснила запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare.
SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики SpaceX

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сама компанія у мережі Твіттер.

"Полетіла", - йдеться у відеоповідомленні.

На борту космічного корабля - 133 комерційні та державні космічні супутники та 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.

Ракета має доставити на орбіту супутники від 30 клієнтів. Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаженням.

Детальніше про запуск читайте тут

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25 01 2021 10:16
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