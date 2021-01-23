SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

23 січня о 16:40 американська космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.

Про це повідомляє Everyday Astronaut, передає Укрінформ.

Як зазначається місія Transporter-1 доставить на орбіту одразу 143 супутники.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п’ятий політ ракети.

Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.

Фото з twitter @SpaceX

"Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!", - розповів Маск.

Попередній рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків - 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутники, повідомляє Ліга.

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