SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики
Про це повідомляє Everyday Astronaut, передає Укрінформ.
Як зазначається місія Transporter-1 доставить на орбіту одразу 143 супутники.
Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п’ятий політ ракети.
Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.
Фото з twitter @SpaceX
"Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!", - розповів Маск.
Попередній рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків - 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутники, повідомляє Ліга.
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