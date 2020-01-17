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Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз
У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців).
Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року Фото: gettyimages.com

лон Маск поділився в Twitter планами на будівництво кораблів Starship і доставкою людей з Землі на Марс, повідомляє "Економічна прав

У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців)лон Маск поділився в Twitter планами на будівництво кораблів Starship і доставкою людей з Землі на Марс.

Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.

У плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців).

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17 01 2020 16:30
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