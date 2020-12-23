Маск каже, що пропонував Apple придбати компанію Tesla

Засновник компанії SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів, що у важкі для Tesla часи пропонував главі компанії Apple Тіму Куку обговорити можливість придбання виробника електромобілів.

Як передає Укрінформ, про це Маск повідомив у Твітері.

"У найтяжчі дні роботи над програмою (по розробці й випуску електромобілів – ред.) Model 3 я звернувся до Тіма Кука, щоб обговорити можливість придбання Tesla (компанією - ред.) Apple за одну десяту її вартості на сьогодні. Він відмовився від зустрічі", - написав Маск.

Таким чином він прокоментував інформацію про те, що компанія Apple планує у 2024 році розпочати виробництво безпілотних автомобілів.

Apple займається розробкою власного самоврядного автомобіля з 2014 року - йдеться про проєкт Titan.

Компанія Tesla представила Model 3 у березні 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада загальна вартість акцій компанії Tesla Ілона Маска уперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів США. Також було анонсовано, що компанію Маска включать у грудні до індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.

А сам засновник Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск посів друге місце в рейтингу найбагатших людей планети, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса та главу Facebook Марка Цукерберга.

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