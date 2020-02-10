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Маск каже, що Tesla вийде на ринок Індії наступного року

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія має намір наступного року вийти на індійський ринок.
Маск каже, що Tesla вийде на ринок Індії наступного року Фото: reuters.com
"Наступного року точно", - написав Маск у відповідь на питання користувача про вихід Tesla на індійський ринок, повідомляє "Укрінфрм".
 
Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що представники компанії Tesla Ілона Маска провели попередні перемовини з владою індійського штату Карнатака щодо будівництва дослідницького центру у місті Бенгалуру.
 
За даними порталу Teslarati, питання про прихід Tesla до Індії спекулюється ще з 2015 року, відтоді як прем’єр-міністр країни Нарендра Моді побував на екскурсії на заводі компанії Маска в американському Фрімонті.
 
Раніше повідомлялося, що Tesla може побудувати дослідницький центр в Індії
 
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02 10 2020 16:08
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