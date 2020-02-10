Маск каже, що Tesla вийде на ринок Індії наступного року

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія має намір наступного року вийти на індійський ринок.

"Наступного року точно", - написав Маск у відповідь на питання користувача про вихід Tesla на індійський ринок, повідомляє "Укрінфрм".

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що представники компанії Tesla Ілона Маска провели попередні перемовини з владою індійського штату Карнатака щодо будівництва дослідницького центру у місті Бенгалуру.

За даними порталу Teslarati, питання про прихід Tesla до Індії спекулюється ще з 2015 року, відтоді як прем’єр-міністр країни Нарендра Моді побував на екскурсії на заводі компанії Маска в американському Фрімонті.