БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія має намір наступного року вийти на індійський ринок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск каже, що Tesla вийде на ринок Індії наступного року
Фото: reuters.com
"Наступного року точно", - написав Маск у відповідь на питання користувача про вихід Tesla на індійський ринок, повідомляє "Укрінфрм".
Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що представники компанії Tesla Ілона Маска провели попередні перемовини з владою індійського штату Карнатака щодо будівництва дослідницького центру у місті Бенгалуру.
За даними порталу Teslarati, питання про прихід Tesla до Індії спекулюється ще з 2015 року, відтоді як прем’єр-міністр країни Нарендра Моді побував на екскурсії на заводі компанії Маска в американському Фрімонті.
Раніше повідомлялося, що Tesla може побудувати дослідницький центр в Індії
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02 10 2020 16:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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