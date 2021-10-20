Маск може стати першим трильйонером завдяки SpaceX – аналітик Morgan Stanley
Про це заявив аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.
"Приватна компанія, яка досліджує космос, кидає виклик будь-якому попередньому уявленню про те, що можливо з точки зору ракет, ракет-носіїв та допоміжної інфраструктури", - написав Джонас.
"Деякі клієнти Morgan Stanley кажуть, що якщо Маск стане першим трильйонером, то не через Tesla. На думку інших, SpaceX може стати найдорожчою компанією в світі, а не тільки в космічній галузі", - додав він.
При цьому, аналітик розглядає SpaceX не як одну компанію, а як кілька бізнесів, які охоплюють галузі космічної інфраструктури, досліджень далекого космосу та ін.
Джонас оцінює SpaceX в 200 млрд дол та вважає найдорожчим проєктом всередині компанії систему супутникового зв'язку Starlink.
За даними рейтингу Forbes Real-Times, який оновлюється у режимі реального часу, статки Маска наразі становлять 219,6 млрд дол, другим йде засновник Amazon Джефф Безос із 199,6 млрд дол.
Замикає топ-3 Бернар Арно і родина - 179,8 млрд дол.
Нагадаємо, що Ілон Маск повернув собі першість у списку найбагатших людей світу за рейтингом Forbes
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