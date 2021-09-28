Ілон Маск повернув собі першість у списку найбагатших людей світу за рейтингом Forbes
Про це повідомили у Forbes, пише "Громадське".
Ілон Маск став третьою людиною у світі, статки якої коли-небудь перевищували 200 мільярдів доларів. Першим цієї позначки в серпні 2020 року досягнув Джефф Безос. А в серпні 2021-го це вдалось і президенту компанії Louis Vuitton Бернару Арно.
Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Відтак 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.
Він перевершив Безоса, статки якого цього дня скоротилися на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.
Наступними в рейтингу є Бернар Арно з капіталом у 175,7 млрд доларів та акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс - 131 млрд доларів.
Зазначимо, що Рінат Ахметов у рейтингу зараз посідає 376 сходинку зі статками у 7,3 мільярда доларів. Наступні українці за ним - Віктор Пінчук (2,5 млрд), Костянтин Жеваго (2,2 млрд) та Ігор Коломойський (1,8 млрд).
Нагадаємо, що Білл Гейтс після розлучення з дружиною опустився на 5 місце у рейтингу багатіїв
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