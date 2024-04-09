Маск визнав свої невдачі з платформою Х, вартість якої різко впала з моменту її купівлі мільярдером

Мільярдер визнав свою нестриманість у публікаціях на Х і назвав їх "ранами, нанесеними самому собі".

Ілон Маск, власник платформи Х (раніше Twitter), після двогодинних свідчень про свою роль у поширенні неправдивої змови визнав на судовому процесі, що його пости на Х приносять соцмережі більше шкоди, ніж користі.

Про це пише видання The Huffington Post.

"Я керуюся не тим, що приносить фінансову вигоду, а тим, що вважаю важливим або цікавим для публіки", — сказав власник X.

І додав, що після купівлі платформи Twitter сенс його постів залишається незмінним. Мільярдер визнав свою нестриманість у публікаціях на Х і назвав їх "ранами, нанесеними самому собі".

Маск через свого адвоката намагався не допустити оприлюднення своїх свідчень, однак у нього нічого не вийшло, і його звинуватили в поширенні неправдивої ультраправої теорії змови, пов'язаної з бійкою між неонацистським угрупуванням "Націоналісти Роуз-Сіті" і неофашистським бійцівським клубом.

Мільярдеру це не сподобалося, водночас він визнав свої невдачі з платформою Х, вартість якої різко впала з моменту купівлі її Маском. Бізнесмен навіть підтвердив, що він одного разу використовував одноразовий обліковий запис на Х, щоб зіграти роль свого маленького сина.

Протягом усього досудового розслідування Маск не хотів розуміти суть позову, за яким він давав свідчення.

"Якщо вас хвилює правда, вам доведеться пошукати її", — сказав Маск адвокату 22-річного Бена Броуді, який і подав позов проти нього.

Однак свідчення Маска демонстрували те, що він сам мало що зробив для з'ясування істини. При цьому мільярдер розкритикував те, що назвав "традиційною застарілою новинною індустрією", похваливши інструмент вебсайту X's Community Notes, який дає змогу вносити виправлення в неправдиві або недостовірні пости.

Йдеться про серію постів, опублікованих Маском влітку 2023 року, в яких він коментує згадану бійку, що сталася під час першого фестивалю Pride Night Fest в Орегон-Сіті, коли обидва зазначені ультраправі угруповання прийшли, щоб зірвати захід і виступити проти ЛГБТК+. Мільярдер на власний розсуд назвав цю бійку постановкою і припустив, що якийсь Бен Броуді брав участь у ній.

Ця інформація стала вірусно поширюватися соцмережею і була покладена в основу теорії змови, в якій Броуді був названий федеральним агентом під прикриттям. У мережу були злиті персональні дані хлопця, через що він разом із сім'єю навіть був змушений переїхати. У позові ж зазначається, що Ілон Маск, в якого досить велика аудиторія підписників, сприяв поширенню всієї цієї інформації і завдав Броуді істотної шкоди.