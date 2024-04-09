Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal

Чорний ринок пристроїв Starlink допомагає ворогам США, зокрема росіянам в Україні, та певним антиурядовим силам в Судані. Про це йдеться у розслідуванні впливового американського видання Wall Street Journal. Українські й американські посадовці запевнили видання, що компанія SpaceX працює з урядовими структурами України, щоб знайти механізм заблокувати роботу пристроїв Starlink, які знаходяться в руках росіян в Україні. Проте…

Пристрої супутникового інтернету Starlink допомагають російським військовим в Україні та воєнізованим формуванням у Судані, а SpaceX Ілона Маска не відключила їх, – наголошує у своєму розслідуванні Wall Street Journal.

Видання розповідає, як продавець московського інтернет-магазину shopozz.ru доповнив свій звичайний бізнес з продажу пилососів і кріплень для телефонів на панель приладів продажем десятків інтернет-терміналів Starlink, які згодом опинилися у росіян на передовій в Україні.

Хоча росія нібито заборонила використання супутникового інтернет-сервісу Starlink, розробленого компанією SpaceX Ілона Маска, в останні місяці з'явилося багато посередників, які купують користувацькі термінали і відправляють їх російським військам. Це підірвало перевагу на полі бою, яку колись мали українські війська, що також покладаються на найсучасніші пристрої, – вважає WSJ.

Московський продавець повідомив видання, що більшість його замовлень надходили з "нових територій" – маючи на увазі окуповані росією частини України – або були "для використання військовими". Він сказав, що волонтери доставляли обладнання російським солдатам в Україні.

WSJ нагадує, що на полі бою від України до Судану Starlink забезпечує негайний і в значній мірі безпечний доступ до Інтернету. Окрім вирішення давньої проблеми ефективного зв'язку між військами та їхніми командирами, Starlink дає змогу керувати безпілотниками та іншими передовими технологіями, які стали критично важливою частиною сучасної війни.

Поширення обладнання, яке легко активувати, штовхнуло SpaceX у безладну геополітику війни. Компанія має можливість обмежувати доступ до Starlink за допомогою "геозонування", роблячи сервіс недоступним у певних країнах і місцевостях, а також завдяки можливості деактивувати окремі пристрої.

За словами WSJ, росія і Китай не дозволяють використовувати технологію Starlink, оскільки вона може підірвати державний контроль над інформацією, а також через загальну підозрілість до американських технологій. Маск заявив в ефірі платформи X, що, наскільки йому відомо, жодного терміналу не було продано прямо чи опосередковано в росію, і що термінали не працюватимуть всередині росії.

Wall Street Journal відстежила продажі Starlink на численних російських платформах онлайн-торгівлі, в тому числі на тих, які пов'язані з американськими продавцями на eBay. Видання також опитало російських і суданських посередників і перекупників, а також простежило за російськими волонтерськими групами, які доставляють обладнання SpaceX на лінію фронту.

Розслідування WSJ доводить, що існує тіньовий ланцюжок постачання обладнання Starlink, який живлять закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та Об'єднаних Арабських Еміратах, завдяки чому тисячі білих пристроїв розміром з коробку для піци потрапляють до рук деяких американських супротивників і обвинувачених у військових злочинах. Багато з цих кінцевих користувачів підключаються до супутників, використовуючи функцію роумінгу Starlink, після того, як дилери реєструють обладнання в країнах, де це дозволено.

У росії посередники купують обладнання, іноді на eBay, в США та інших країнах, в тому числі на чорному ринку в Центральній Азії, Дубаї або Південно-Східній Азії, а потім контрабандою ввозять його в росію. російські волонтери відкрито вихваляються в соціальних мережах, що постачають термінали у війська. Вони є частиною неофіційних зусиль, спрямованих на активізацію використання росією системи Starlink в Україні, де просуваються російські війська.

Як пише WSJ, українські чиновники заявили, що вони зв'язалися з компанією SpaceX з приводу використання російськими військами терміналів Starlink в Україні, й що вони спільно працюють над вирішенням цієї проблеми. У березні український телекомунікаційний регулятор опублікував указ, згідно з яким на окупованих територіях і вздовж лінії фронту можуть працювати лише ті термінали Starlink, які зареєстровані в органах влади в Києві. Поки що незрозуміло, коли ці нові правила набудуть чинності та як вони будуть виконуватися, – зазначає видання.

Помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб заявив у п'ятницю, що SpaceX працює разом з Україною, щоб спробувати припинити використання росіянами терміналів на фронті. "Ми працюємо з Україною і ми працюємо зі Starlink", – сказав він під час брифінгу.

Ані SpaceX, ані Маск не відповіли WSJ на запити про коментарі.

В угоді користувача, розміщеній на сайті Starlink, зазначено, що користувачі не можуть перепродавати доступ до Starlink без дозволу, і що порушники її правил можуть втратити доступ до сервісу. Споживчі рахунки, як правило, повинні бути відкриті користувачем на своє ім'я. Клієнти стикаються з обмеженнями на продаж або передачу придбаних ними терміналів.

У Судані, який оголосив цю технологію незаконною, "Сили швидкої підтримки" (RSF), потужне воєнізоване угруповання, що виросло з сумнозвісного ополчення "Джанджавід" на початку 2000-х років, використовує Starlink для високошвидкісного доступу до інтернету. Урядові війська вже рік ведуть боротьбу проти угруповання, яке США звинувачують у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та етнічних чистках.

Суданські військові чиновники і несанкціоновані дилери Starlink заявили в інтерв'ю, що заступник командувача RSF Абдельрахім Хамдан Дагало контролював закупівлю сотень терміналів Starlink у дилерів в Об'єднаних Арабських Еміратах. У вересні Міністерство фінансів США внесло Абдельрахіма до чорного списку, посилаючись на серйозні порушення прав людини з боку RSF.

Влада Судану звернулася до SpaceX з проханням допомогти в регулюванні використання Starlink, в тому числі дозволивши військовим відключати зони обслуговування. За словами суданських чиновників, Starlink так і не відповів на запит.

"Як я беру участь у цій війні?" Кілька слів про амбіції Ілона Маска

WSJ нагадує, що SpaceX розробила Starlink як цивільну технологію, і Маск намітив великі амбіції для цього сервісу. Зараз на орбіті Землі працює майже 5700 супутників Starlink, у нього 2,7 мільйона клієнтів і новий виробничий комплекс у Техасі. У 2022 році дохід компанії склав 1,4 мільярда доларів, порівняно з 222 мільйонами доларів роком раніше.

Як і інші космічні системи зв'язку, Starlink покладається на супутники на орбіті, інфраструктуру, що називається наземними станціями і терміналами, щоб забезпечити користувачам високошвидкісне підключення до Інтернету. Апаратне забезпечення досить просте, і Starlink на своєму веб-сайті заявляє, що користувачі зможуть вийти в Інтернет за лічені хвилини, як тільки отримають комплект. Стандартний комплект включає плоску білу антену, роутер і кабелі. Перед підключенням до системи Starlink абоненти завантажують додаток для реєстрації та контролю своєї підписки, – зазначає видання.

У своїй угоді з користувачем Starlink зазначає, що сервіс не розроблений і не призначений для використання з військовою зброєю. Минулого року один з керівників SpaceX заявив, що компанія зробила кроки, щоб обмежити використання Україною Starlink у прямих військових цілях.

Маск іноді висловлював незручність щодо ролі Starlink у війні в Україні, розповідаючи своєму біографу Волтеру Айзексонові, що сервіс був розроблений для мирного використання, а не для ударів безпілотників. "Як я беру участь у цій війні?" – цитує запитання Маска Айзексону WSJ.

Поза тим питання про те, хто може використовувати Starlink і для яких цілей, не завжди було однозначним. Обладнання потрапило до охопленого війною Ємену і було контрабандою переправлено до Ірану, який не схвалив цю технологію.

Starlink заявила, що якщо SpaceX виявить, що один з її пристроїв використовується будь-якими санкціонованими або несанкціонованими сторонами, компанія проведе розслідування і може деактивувати термінали.

Після вторгнення росії в Україну, нагадує WSJ, в лютому 2022 року Ілон Маск активував Starlink в країні. Прихильники України, включаючи Польщу та Агентство США з міжнародного розвитку, придбали тисячі терміналів Starlink для країни.

Термінали допомогли українським солдатам дати відсіч росіянам. Використовуючи захищене інтернет-з'єднання, надане Starlink, українські розвідники за допомогою безпілотників повідомляли артилеристам про російські позиції.

російський дефіцит. Як російські дилери продають Starlink

російським військам часто не вистачало необхідного обладнання для зв'язку зі своїми командирами, зауважує WSJ. Відкриті радіопередачі, що надсилалися через рації, глушилися або перехоплювалися Україною, що робило російських солдатів легкою мішенню на полі бою.

росія намагалася запровадити нові власні пристрої, які почали виробляти лише на початку вторгнення. Але у неї виникли проблеми з їх розгортанням у необхідних масштабах, а також постійні технічні збої. Через це росіяни так і не отримали безпечної, сумісної системи зв'язку для проведення складних операцій, – нагадує видання.

"В результаті вони просто почали менше спілкуватися один з одним. Рушійною силою використання Starlink є потреба в захищеному зв'язку, від тактичної межі операцій до штабу, і в захищеній системі зв'язку, яка може бути використана для управління безпілотниками", – заявив асоційований науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних сил Томас Вітінгтон.

За словами людини, обізнаної з ситуацією, росія близько року працювала над тим, щоб почати використовувати Starlink на фронті. росіяни почали використовувати їх на початку року, коли зрозуміли як реєструвати пристрої в інших країнах.

WSJ пише, що пошук терміналів Starlink в російській пошуковій системі Yandex.ru дає численних дилерів, які продають обладнання онлайн покупцям у Москві та за межами російської столиці. Багато дилерів у росії відкрито рекламують обладнання.

Видання зауважує, що оскільки війна затягується, часом було незрозуміло, де саме можна використовувати Starlink і для чого.

У вересні 2023 року Маск заявив, що відхилив запит на активацію Starlink у Криму, українському чорноморському півострові, анексованому росією в 2014 році, стверджуючи, що Київ хотів використати цей сервіс для атаки на російські військово-морські судна. У своєму пості на X Маск заявив, що це зробило б SpaceX співучасником великого військового акту і призвело б до ескалації конфлікту.

російські дилери Starlink рекламують на своїх сайтах, що Крим більше не є забороненою геозоною, як і окуповані росією регіони на сході та півдні України, де московські війська використовують ці системи.

27-річний майор 92-ї бригади, який має позивний "Янгол", сказав в інтерв'ю WSJ, що вперше побачив росіян, які використовували Starlink на початку цього року, тому що вони не подумали замаскувати білу антену.

"Вони в основному використовують новітні моделі. Це означає, що десь поблизу є оператори безпілотників", – повідомив він. За його словами, він також не помітив жодних змін у російській поведінці чи стратегії відтоді, як вони почали використовувати Starlink.

Обхідний шлях у Судані. Треба мати запасний план

У Судані Starlink не має офіційного дозволу на використання. Але RSF знайшов обхідний шлях, який дозволяє користуватися сервісом.

Три дилери з Дубаю розповіли WSJ, що з липня вони відправили сотні пристроїв Starlink до Судану. За словами дилерів, перед відправкою пристроїв до Чаду або Південного Судану вони активують їх у Дубаї і купують пакет роумінгу по всій Африці вартістю близько 65 доларів на місяць. Це, за їхніми словами, дозволяє користувачам у Судані обійти відсутність місцевої авторизації Starlink у країні.

На своєму офіційному акаунті на платформі X компанія Starlink повідомила, що не постачає термінали в Дубай і не уповноважувала жодних сторонніх дистриб'юторів продавати там продукцію Starlink. Дилери повідомили, що купили невелику кількість пристроїв у Кенії, одній з небагатьох африканських країн, яка мала дозвіл на продаж Starlink, і в Уганді, яка перебуває на завершальній стадії отримання дозволу на їх використання.

За словами експертів, ще до цього RSF регулярно виводили з ладу місцеві вежі стільникового зв'язку, лінії електропередач та іншу цивільну комунікаційну інфраструктуру перед великими наступальними діями.

Суданські військові заявили, що відео, опубліковане офіційним акаунтом RSF у березні, є прикладом того, як угруповання використовує Starlink, щоб продемонструвати свою силу і залучити нових рекрутів. Відео було знято в Ель-Генейні, столиці Західного Дарфуру, яка з початку лютого не має іншого доступу до інтернету, окрім Starlink.

На відео відомий арабський лідер у Дарфурі Масар Абдельрахман Асіль каже групі бійців RSF у формі – деякі з них озброєні автоматами, інші дерев'яними палицями, що він відправляє ще 100 тисяч бійців, щоб допомогти ополченцям перемогти у війні. Асіль каже, що він може відправити до мільйона бійців на підтримку RSF.

Суданські чиновники і дослідник, який відстежував використання соціальних мереж під час війни, заявили, що цей ролик був широко поширений на X, а також у групах WhatsApp і Telegram, пов'язаних з RSF.

Двоє з опитаних WSJ дилерів заявили, що вони знали про те, що постачають пристрої Starlink для RSF. За словами обох дилерів, після того, як вони відправляють комплекти до столиць Чаду і Південного Судану, їх переправляють через кордон до Судану через контрабандні мережі, контрольовані RSF.

За словами суданського експерта з інформаційних технологій Хаттаба Хамада, який працює дослідником у групі "Співпраця з питань міжнародної політики в галузі ІКТ для Східної та Південної Африки", що займається захистом цифрових прав, RSF та її місцеві союзники продали кілька комплектів Starlink у Судані за ціною до 2500 доларів США за штуку, що більш ніж у п'ять разів перевищує офіційну роздрібну ціну. За його словами, в деяких частинах Дарфуру RSF обкладає власників пристроїв податком у розмірі 500 доларів на рік.

За словами гуманітарних працівників і місцевих активістів, у багатьох суданських містах RSF і цивільні особи, які отримали пристрої Starlink, відкрили імпровізовані інтернет-кафе, стягуючи з користувачів від 2 до 3 доларів на годину за підключення смартфонів або ноутбуків.

У січні голова телекомунікаційного регулятора Судану генерал Ас-Садік Джамал ад-Дін Ас-Садік написав листа до офісу глобального ліцензування та активації SpaceX у США, поскаржившись на поширення пристроїв Starlink у Судані.

Агентство, за словами двох суданських чиновників, знайомих з листом, попросило SpaceX створити спільний підрозділ з урядом Судану, який би регулював діяльність Starlink в країні, в тому числі дозволивши військовим відключати зони обслуговування, в яких компанія допомагала RSF.

Обидва посадовці заявили, що SpaceX не відповіла, що змусило регулятора заборонити імпорт комплектів Starlink. 31 січня регулятор опублікував заяву, в якій йдеться про те, що використання Starlink не дозволяється і підлягає невизначеним штрафним санкціям. Але військові намагаються отримати власні пристрої Starlink, щоб підірвати технологічну перевагу RSF.

Радник суданської розвідки Мохамед заявив, що влада працює над тим, щоб знайти способи передати ці пристрої військовим. "Ми повинні мати запасний план", – цитує його WSJ.

Джерело: Wall Street Journal