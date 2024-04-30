Особливості проведення лабораторних аналізів води

Якість води в Україні не відповідає належному рівню, тому громадяни придумують власні засоби для очищення та підтримки здоров'я. Для забезпечення правильного питтєвого режиму варто провести аналіз рідини і дізнатися про кількість сторонніх домішок, навіть якщо людина користується центральним водопроводом.

Коли необхідно провести аналіз води

Оскільки вода застосовується практично у всіх побутових сферах, перед покупкою будинку чи ділянки необхідно перевірити якість постачання. Варто переконатись, що в рідині не міститься токсичних чи небезпечних речовин, які можуть зашкодити здоров'ю. За давнього володіння нерухомістю також стане в пригоді аналіз води. Він допоможе переконатися в ефективності роботи системи очищення або підготуватися до її встановлення. У рідину потрапляє безліч різноманітних забруднень, зокрема добрива із сусідніх полів, результат життєдіяльності тварин або важкі метали, які накопичуються від сусідніх виробництв. Тому необхідно виявити всі можливі домішки, особливо для природних джерел. У водопровід вони теж можуть потрапляти, адже більшість труб не герметичні. Аналіз починають з оцінки фізико-хімічних параметрів, які визначають відповідність нормам питтєвої води. Потім дізнаються бактеріологічний склад, адже в рідині можуть бути приховані бактерії, віруси та шкідливі для людей мікроорганізми.

Як проводять аналіз води у лабораторії

Аналіз води можна проводити лише у сертифікованих лабораторіях, які схвалені Міністерством охорони здоров'я України. Підприємство має регулярно проводити перевірки обладнання, стандартизовувати методи обробки та підтримувати високий рівень кваліфікації персоналу. У таких закладах пропонують декілька різновидів аналізів, залежно від кількості бажаних для перевірки чинників. Зокрема, можна дізнатися:

рівень вмісту широкого спектру аніонів та катіонів, до яких входять нітрати та важкі метали; значення кислотності або лужності води; мінеральний склад, у тому числі наявність магнію, калію, кальцію, хлоридів та сульфатів; включення важких металей та їхніх солей, які потрапляють у воду через забруднене середовище; наявність та кількість органічних речовин, які походять з рослинного або тваринного світу та можуть впливати на смак та запах води.

Це скорочений список аналізів, адже у повному форматі визначають близько 80 характеристик, важливих для організму людини. Для промислових об'єктів обов'язково проводити повноцінний аналіз, як це визначають державні вимоги. У лабораторії використовують низку спеціального обладнання, зокрема термостат, спектрофотометри, атомно-абсорбційний спектрометр, реагенти.