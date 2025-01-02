Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Придністров'ї зупинилась вся промисловість через відсутність газу

02 січня 2025, 20:12
У Придністров'ї зупинилась вся промисловість через відсутність газу
Фото з вільних джерел
А мешканці республіки залишилась без опалення і гарячої води.

Перший заступник голови уряду невизнаного Придністровʼя Сергій Оболоник заявив, що через припинення постачання газу через Україну зупинилась робота всієї місцевої промисловості.

Про це він сказав в інтервʼю придністровським ЗМІ. 

За його словами, криза через припинення постачання російського газу через Україну має "важкий характер".

"Стоять усі промислові підприємства за винятком лише тих, хто забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу", – додав він.

Оболоник також сказав, зо через дефіцит газу в Придністровʼї відключили газопостачання майже 75 тисячам домогосподарств, ще 116 тисяч продовжують отримувати газ, однак в менших обсягах.

"Проблема має настільки глобальний характер, що за тривалого її неврегулювання ми отримаємо вже незворотні зміни. Тобто підприємства втратять можливість до запуску", – констатував політик. 

Нагадаємо, що від початку року у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.

 

газпромисловістьПридністров'я

Останні матеріали

Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється