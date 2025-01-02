У Придністров'ї зупинилась вся промисловість через відсутність газу

А мешканці республіки залишилась без опалення і гарячої води.

Перший заступник голови уряду невизнаного Придністровʼя Сергій Оболоник заявив, що через припинення постачання газу через Україну зупинилась робота всієї місцевої промисловості.

Про це він сказав в інтервʼю придністровським ЗМІ.

За його словами, криза через припинення постачання російського газу через Україну має "важкий характер".

"Стоять усі промислові підприємства за винятком лише тих, хто забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу", – додав він.

Оболоник також сказав, зо через дефіцит газу в Придністровʼї відключили газопостачання майже 75 тисячам домогосподарств, ще 116 тисяч продовжують отримувати газ, однак в менших обсягах.

"Проблема має настільки глобальний характер, що за тривалого її неврегулювання ми отримаємо вже незворотні зміни. Тобто підприємства втратять можливість до запуску", – констатував політик.

Нагадаємо, що від початку року у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.