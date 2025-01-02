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росія з тюрем відправила на війну в Україну 180 тисяч в'язнів – розвідка

02 січня 2025, 20:57
росія з тюрем відправила на війну в Україну 180 тисяч в'язнів – розвідка
Фото: democraticunderground.com
Їм платять менше, ніж російським військовим.

російська федерація від початку повномасштабного вторгнення в Україну залучила для участі у війні до 180 000 ув'язнених. 

Про це розкала Служба зовнішньої розвідки.

"Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах", - заявили в українській розвідці. 

Також відомо, що в російських колоніях і тюрмах станом на 2024 рік перебувало 300 000-350 000 тисяч ув’язнених, а це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Головна причина це залучення їх у війну.

У розвідці роздодалиповіли, що раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату $1 718, а влітку того року суму підняли до3 524 доларів. 

Проте ув’язнені та їхні родичі, позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. 

Крім того, заробітна плата такої категорії осіб в 2-4 рази менша, ніж в інших у військових.

Нагадаємо, що росія понесла рекордні втрати у 2024 році.

 

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