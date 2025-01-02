росія з тюрем відправила на війну в Україну 180 тисяч в'язнів – розвідка

Їм платять менше, ніж російським військовим.

російська федерація від початку повномасштабного вторгнення в Україну залучила для участі у війні до 180 000 ув'язнених.

Про це розкала Служба зовнішньої розвідки.

"Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах", - заявили в українській розвідці.

Також відомо, що в російських колоніях і тюрмах станом на 2024 рік перебувало 300 000-350 000 тисяч ув’язнених, а це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Головна причина це залучення їх у війну.

У розвідці роздодалиповіли, що раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату $1 718, а влітку того року суму підняли до3 524 доларів.

Проте ув’язнені та їхні родичі, позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань.

Крім того, заробітна плата такої категорії осіб в 2-4 рази менша, ніж в інших у військових.

Нагадаємо, що росія понесла рекордні втрати у 2024 році.