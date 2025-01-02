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Південнокорейські слідчі не змогли арештувати президента

02 січня 2025, 19:03
Південнокорейські слідчі не змогли арештувати президента
Фото: gettyimages.com
Ордер на його арешт закінчується завтра.

Сьогодні, 2 січня, слідчі Південної Кореї не змоги виконати ордер на затримання президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент, адже його прихильники зібралися біля його резиденції, щоб не допустити його арешту.

Про це повідомляє агенція Yonhap

На початку тижня Управління з розслідування корупції серед високопосадовців отримало ордер на затримання Юна за звинуваченнями у заколоті та зловживанні владою під час оголошення ним воєнного стану 3 грудня. 

А сьогодні біля президентської резиденції поліція силою розігнала прихильників Юна після того, як вони прорвалися через поліцейський бар'єр задля висловлення протест проти його затримання.

Юн біля своєї резиденції заявив, що країна перебуває в небезпеці через внутрішні і зовнішні сили, що посягають на її суверенітет, і діяльність антидержавних угруповань та пообіцяв боротися до кінця, щоб захистити цю країну.

Агенція пише, що термін дії ордеру закінчується наступного понеділка і Управління може спробувати затримати Юна вже завтра.

Адвокат Юна заявив, що якщо поліція спробує виконати ордер від імені CIO, служба безпеки президента зможе заарештувати їх за звинуваченням у зловживанні владою та перешкоджанні виконанню службових обов'язків.

Два дні точу суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента.

 

арештПівденна Кореяпрезидент

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