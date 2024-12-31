Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента

Раніше йому оголосили імпічмент.

Суд видав ордер на затримання президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

Видання Південної Кореї інформує, що суд схвалив ордер на затримання Юн Сок Йоля в рамках розслідування щодо оголошеного ним воєнного стану у країні на початку грудня.

Раніше, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента.