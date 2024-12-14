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ПОЛІТИКА

Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента

14 грудня 2024, 11:21
Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента
Фото: Reuters
За імпічмент проголосували 204 депутати. Проти були 85 депутатів, ще три утрималися.

Національна асамблея проголосувала за імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, передає Yonhap. Таке рішення прийняли через оголошення президентом воєнного стану в країні, який у результаті протривав усього кілька годин.

За імпічмент проголосували 204 депутати. Проти були 85 депутатів, ще три утрималися.

Про це повідомили південнокорейські агентства KBS News та Yonhap.

Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило. Тоді 105 зі 108 депутатів від правлячої партії залишили зал засідань і не проголосували.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр Хан Док Су.

Якщо суд усуне президента або він піде у відставку, вибори мають відбутися протягом 60 днів. Сам Юн Сок Йоль говорив, що буде «боротися до кінця», захищаючи свій указ про воєнний стан. Він каже, що це було необхідно для подолання політичного глухого кута і захисту країни від опозиційних політиків, які, за його словами, підривають демократію.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для "захисту конституційного ладу" — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Південна Кореяімпічмент

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