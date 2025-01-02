Фіцо погрожує припинити виплати українцям через зупинку транзиту газу рф
Провладна партія Словаччини Smer-SD готова вести переговори не лише про припинення поставок електроенергії в Україну, а також про обмеження підтримки українців у Словаччині.
Про це повідомляє словацька газета Tyzden.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу Словаччина за рік втратить 500 мільйонів євро.
У цьому він звинувачує президента України Владимира Зеленського.
"Вважаю, що партнери по коаліції також сприймають ситуацію навколо припинення транзиту газу як надзвичайно серйозну і гідну суверенної відповіді з боку суверенної Словаччини. Єдиною альтернативою є відновлення транзиту або пошук компенсаційних механізмів", - заявив глава уряду.
Ймовірно, що Фіцо скличе раду і проведе засідання Кабміну, де обговорюватиметься відповідь Словаччини, після переговорів у Брюсселі наступного тижня.
Раніше Чехія запропонувала допомогу Словаччині в разі припинення Україною транзиту газу до ЄС.