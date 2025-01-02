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Київ планує розширення торгівлі з Ліваном і Сирією

02 січня 2025, 21:37
Київ планує розширення торгівлі з Ліваном і Сирією
Фото: novostipmr.com
На сьогодні із Дамаском є угоди на $400 млн лише щодо аграрного експорту.

Україна готується відновити дипломатичні відносини з Сирією та взаємодію міжнародних організацій. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. 

"Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом. Наші перспективи - як безпекові, так і торговельні загалом у цьому регіоні. У цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів. Зокрема Сирію. Готуємось відновити дипломатичні відносини з Сирією та взаємодію міжнародних організацій", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що також збільшуватимуть торгівлю з Ліваном.

"Наразі із цією країною у нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту. Ми готуємось збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 2025 році більше активності в роботі з Африкою. Кожне таке нове партнерство це більші можливості для нашої дипломатії. Більше можливості для нашої економіки", - сказав президент.

Також нещодавно в українському МЗС наголосили, що Україна планує відновити дипломатичні відносини із Сирією.

 

СиріяЛіванторгівляУкраїна

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