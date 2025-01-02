Зброю офіційно було представлено у 2023 році.

Уряд Німеччини в новому пакеті військової допомоги від Німеччини передав 420 високоточних снайперських гвинтівок HLR 338.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Окрім гвинтівок ЗСУ отримають 314 тисяч патронів до них.

Зброя призначена для високоточного ураження цілей на дальній дистанції.

Німецький виробник описує цю зброю як нову гвинтівку, яка поєднує далекобійні якості з модульною концепцією і значним зменшенням ваги порівняно з RS від CG Haenel.

Гвинтівка була представлена у 2023 році, однак Бундесвер встиг прийняти її на озброєння.

В новій серії також є гвинтівки HLR 308 Basic калібру .308 Win і калібру 6.5 Creedmoor, яка має регульований двоступеневий спусковий гачок із силою натискання від 10 до 20 Н.

Крім того, в ній можна регулювати натискання гачка спуску. Запобіжник унеможливлює випадковий постріл.

Загальні характеристики HLR 6,5 BASIC такі:

вага 7,5 кг;

довжина ствола - 600 мм;

діаметр - 22 мм;

загальна довжина - 1275 мм;

магазин - 10 патронів.

HLR Basic оснащений керованою довжиною прикладу з регульованою підставкою для щоки. Це дозволяє створити ідеальні ергономічні умови для безпечної експлуатації. Вона також сумісна з прикладами класу AR-15.

HLR Basic доступний у калібрах:

.308 Win. (довжина ствола 600 мм, твіст 12 дюймів);

6.5 Creedmoor (довжина ствола 600 мм, твіст 8 дюймів);

.338 Lapua Magnum (довжина ствола 690 мм, твіст 10 дюймів).

На початку року у Німеччині підрахували, скільки зброї передали Україні.