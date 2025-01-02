Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США Ендрю А. Міхта пояснює західним політикам та експертам, що всі нинішні потуги західних політиків досягти угоди з росією стосовно припинення війни з Україною приречені на провал. Він переконаний, що західні політики та експерти з питань росії повинні зняти рожеві окуляри щодо самої природи росії і визнати, що вона – імперіалістична держава. Дивно лишень те, що про це йому досі доводиться говорити, і досі його майже не чують.

У той час як друга адміністрація Трампа готується взяти на себе відповідальність за зовнішню політику і політику безпеки США, у Вашингтоні точаться інтенсивні дебати про те, яким має бути кінцевий результат в Україні, про яку мирну угоду можна домовитися з путіним і які можуть бути довгострокові перспективи для досягнення modus vivendi з росією.

Значна частина дискусії пов'язана з американською внутрішньою політикою, оскільки вона є наслідком останніх президентських виборів. Дійсно, цієї війни не повинно було бути, і що б не говорили "пояснювачі росії", не повинно бути жодних сумнівів, що жахлива ціна в українських і російських життях лежить безпосередньо на путіні та його поплічниках у Кремлі.

Чого хоче путін в Україні. До чого призвело нібито управління ескалацією

Але принципова позиція не зможе зрушити в бік довготривалого перемир'я. Насправді, за всіма ознаками, Москва не зацікавлена ні в чому, окрім повної капітуляції Києва, включаючи втрату будь-яких перспектив членства України в НАТО, фактичний розпуск українських збройних сил і повернення України в російську сферу впливу. путін не має реальних стимулів для добросовісних переговорів, оскільки вважає, що на даному етапі він перемагає, і, на жаль, він має рацію.

Протягом трьох років США та Європа надавали пріоритет управлінню ескалацією, що не залишило Україні чіткого шляху до рівноправних переговорів щодо встановлення тривалого миру або, щонайменше, тривалого перемир'я з росією.

Сьогодні путін продовжує сигналізувати, що не існує жодної угоди, на яку він погодився б, яка не була б рівнозначною перемозі росії, оскільки він вважає, що може перемогти Україну за прийнятну ціну, і таким чином завдати нищівного удару по американських інтересах у всьому світі, підірвавши систему, яку Сполучені Штати та їхні демократичні союзники створили після закінчення холодної війни. За три роки цієї війни Захід не запропонував жодної стратегії перемоги, в той час як жахливі втрати на полі бою в поєднанні з масовою втечею цивільного населення з фронту призвели до того, що в Україні залишилася приблизно чверть населення у порівнянні з російською федерацією.

Щоб оцінити масштаби кровопролиття і супутньої еміграції з України, слід врахувати, що в день здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році в Україні проживало близько 52 мільйонів громадян, напередодні другого вторгнення росії в 2022 році їх було трохи менше 40 мільйонів, тоді як сьогодні в країні залишилося десь 27-30 мільйонів людей. Отже, хоча більшість дебатів у Вашингтоні точаться навколо того, чи продовжувати постачати Україні гроші, зброю та боєприпаси, сувора реальність полягає в тому, що в країні починає закінчуватися населення.

Простіше кажучи, за відсутності західної стратегії розгрому російських військових в Україні, яка б наклала на Москву непомірні витрати, підхід путіна до війни може принести йому фактичну перемогу, наслідки якої лідери Сполучених Штатів і Європи ще не усвідомили в повній мірі, оскільки він веде не війну проти України, а цивілізаційну війну проти Заходу. Поки реальні невдачі не змусять його усвідомити, що він не може перемогти прийнятною ціною, він не зупиниться.

Давайте чітко усвідомимо, що сьогодні можливо, коли йдеться про переговори з росією. Ми можемо врешті-решт досягти певної угоди з росією, але це буде в кращому випадку перепочинок, яким путін скористається для того, щоб переозброїтися, перш ніж знову спробувати або повністю підкорити, або знищити незалежну українську державу.

Якщо таке тимчасове перемир'я буде досягнуто, багато чого залежатиме від того, що станеться далі, тобто чи створять Сполучені Штати і Європа надійний механізм примусу до виконання і, найголовніше, чи озброять Україну до такої міри, що нове російське вторгнення не матиме шансів на успіх.

Сполученим Штатам та їхнім європейським союзникам необхідно провести відверту розмову про те, що являє собою російська федерація і які реалістичні перспективи довгострокового мирного врегулювання з Москвою. "російське питання", яке західні лідери продовжують не розуміти або відмовляються розуміти, тобто проблему, пов'язану з квінтесенцією ревізіоністської держави, що охоплює євразійський простір з одинадцятьма часовими поясами, не можна звести до традиційної формули "хороший цар-поганий цар", яка визначала підходи як США, так і Європи протягом десятиліть після закінчення холодної війни. Це питання є історичним і системним, і поки західні лідери не зрозуміють цього, у нас немає реальної перспективи виробити дієву стратегію щодо росії – ні сьогодні, ні в майбутньому.

Як думати про росію? Як про країну, що вважає себе імперією

Будь-яка політика щодо росії повинна починатися з усвідомлення того, що російська федерація не є національною державою, як ми розуміємо це на Заході; скоріше, вона є і завжди була імперією, чи то в царському, чи то в радянському, чи то в олігархічному різновидах. Населення складається з безлічі національностей, якими керує централізована репресивна держава, з тиском зверху вниз як історичним способом управління та експансіонізмом як сенсом існування держави. росія складається з понад 80 суб'єктів, включаючи 21 неслов'янську автономну республіку. Чисельність етнічних росіян, які становлять більшість населення, зменшується.

На Заході політичні лідери схильні дзеркально відображати росію, спираючись на власний досвід національної консолідації, що призвела до встановлення демократичного правління. Західні лідери, які постійно сподіваються на появу демократичної росії або, принаймні, плюралістичної, повинні визнати, що оскільки єдиної російської нації не існує, немає жодних шансів на вкорінення демократії або будь-якого виду поліархічної системи. Західні аналітики, багато з яких не володіють російською мовою і не мають глибоких знань про російську культуру та історію, окрім власної версії Кремля – не розуміють системних і культурних обмежень, які визначають політичний вибір цієї країни.

російська федерація – це імперіалістична держава, побудована за принципом "згори донизу". У своїй нинішній формі системна природа цієї імперії не залишає Заходу жодного шляху для досягнення тривалого modus vivendi з Москвою. росію можна блокувати і стримувати, як це було протягом півстоліття холодної війни, але поки всередині росії не відбудуться фундаментальні системні зміни, які почнуть трансформувати її політичну культуру. Ідея перетворення росії на відповідального учасника міжнародної системи шляхом задоволення її нинішніх вимог залишатиметься нездійсненною мрією. Це має бути відправною точкою для Вашингтона в будь-яких переговорах з Москвою щодо припинення війни в Україні, і ми повинні відповідно до цього формувати свої очікування щодо її тривалості.

Подальший шлях. Треба визнати, якою є росія насправді

росія сприйматиме Захід серйозно і дослухатиметься його застережень лише тоді, коли побачить, що ми володіємо військовим потенціалом і, що найважливіше, внутрішньою силою для стримування агресії і, в разі необхідності, для силового захисту наших інтересів.

Заходу потрібно реінвестувати в армію, йому потрібно, щоб європейські союзники швидко і масштабно переозброювались, аби забезпечити основну частину звичайних засобів стримування і оборони в рамках НАТО. Але, можливо, найбільше терміново потрібно, щоб політичні лідери по обидва боки Атлантики визнали якою реально є росія, а не те, якою вони хотіли б її бачити. Лише тоді можна досягти з нею угоди, яка принесе мир в Україну або, принаймні, тривале припинення бойових дій на фронті, а отже, і безпеку Європі.

Джерело: 1945