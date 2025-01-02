Китай ввів санкції проти майже 30 американських компаній через торговий контроль – NYT

Цей крок став останньою ескалацією між Пекіном і Вашингтоном щодо товарів, які вважаються життєво важливими для національної безпеки.

Сьогодні, 2 січня, Китай ввів санкції проти 28 американських компаній, включаючи підприємства оборонного сектору.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Міністерство торгівлі КНР оголосило, що внесло 28 компаній до списку експортного контролю з метою "захисту національної безпеки та інтересів".

Цим компаніям тепер заборонено експорт так званих товарів подвійного призначення, які можуть мати як цивільне, так і військове використання.

Також Пекін додав 10 компаній до "списку ненадійних суб’єктів", які співпрацюють з продажем зброї Тайваню, яким заборонено здійснювати будь-який бізнес в Китаї, а їхнім керівникам – в’їзд і проживання в країні.

До списку компаній попали провідні американські виробники оборонних систем, такі як Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security і Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Такі дії уряду КНР відбуваються через наближення другого президентського терміну Дональда Трампа в США, який відверто критикує Китай і його економічний вплив.