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У США обговорюють правила для обмеження або заборони китайських дронів – Reuters

02 січня 2025, 19:27
У США обговорюють правила для обмеження або заборони китайських дронів – Reuters
Фото: KYODO
Саме у КНР купують більшість дронів і везуть до Штатів.

Американське міністерство торгівлі оголосило, що розглядає нові правила, які обмежуватимуть чи заборонятимуть використання китайських безпілотників в США з міркувань національної безпеки.

Про це інформує агенція Reuters.

"До березня чекає на коментарі громадськості щодо потенційних правил для захисту ланцюжка поставок безпілотників, зазначивши, що загрози з боку Китаю і рф можуть надати нашим супротивникам можливість віддаленого доступу до цих пристроїв і маніпулювання ними, що може призвести до витоку конфіденційних даних США", - заявили у міністерстві. 

На сьогодні на Китай припадає переважна більшість продажів комерційних безпілотників в США.

Восени міністр торгівлі Джина Раймондо розказала, що міністерство може запровадити обмеження, і основна увага буде зосереджена на БпЛА з китайським і російським обладнанням, чіпами і програмним забезпеченням.

Пізніше вона додала, що сподівається завершити розробку правил щодо китайських транспортних засобів до 20 січня. 

Агенція пише, що рішення про обмеження або заборону китайських дронів, буде розглядатись адміністрацією обраного президента Дональда Трампа, який почне виконання своїх обов'язків 20 січня.

За останній рік Білий дім зробив низку кроків для боротьби з китайськими безпілотниками. Зокрема минулого місяця президент Джо Байден підписав закон, що може призвести до заборони продажів нових моделей безпілотників китайських компаній DJI і Autel Robotics.

Раніше ми писали, що у США створили новий потужний дрон.

 

СШАКитайдрони

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