Маск назвав остаточну причину аварії Starship
Як передає "Укрінформ", про це гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск повідомив у Твітері.
"Стан ракети під час зльоту в горизонтальному польоті і вільному падінні були хорошим. У неї стався відносно невеликий витік CH4 (метану - ред.), який призвів до спалаху другого двигуна, і він знищив частину систем корабля. Це, своєю чергою, викликало жорсткий запуск і призвело до вибуху метану в турбонасосі", - написав Маск.
Він також додав, що компанія виправить ці технічні моменти до неділі.
Раніше Маск заявляв, що попередньою причиною вибуху став один з трьох двигунів корабля, який мав проблеми під час підняття апарата на висоту 10 кілометрів та не досяг потрібного тиску при посадці.
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