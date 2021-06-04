Маск назвав остаточну причину аварії Starship

Причиною аварії прототипу космічного корабля Starship (SN11) під час випробувань минулого тижня став витік метану, який призвів до спалаху другого двигуна.

Як передає "Укрінформ", про це гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск повідомив у Твітері.

"Стан ракети під час зльоту в горизонтальному польоті і вільному падінні були хорошим. У неї стався відносно невеликий витік CH4 (метану - ред.), який призвів до спалаху другого двигуна, і він знищив частину систем корабля. Це, своєю чергою, викликало жорсткий запуск і призвело до вибуху метану в турбонасосі", - написав Маск.

Він також додав, що компанія виправить ці технічні моменти до неділі.

Раніше Маск заявляв, що попередньою причиною вибуху став один з трьох двигунів корабля, який мав проблеми під час підняття апарата на висоту 10 кілометрів та не досяг потрібного тиску при посадці.

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