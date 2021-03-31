SpaceX сформувала перший в історії комерційний екіпаж космічного корабля

Формування першого в історії повністю цивільного екіпажу космічного корабля в рамках майбутньої в поточному році місії Inspiration 4 завершено, повідомила американська компанія SpaceX.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У вівторок були названі імена останніх двох з чотирьох членів екіпажу, які полетять на орбіту на пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX. Разом з бізнесменом Джаредом Айзекманом, який буде командиром корабля, і бортовим лікарем, 29-річною Хейлі Арсено, в нього увійшли 51-річна підприємниця Сіан Проктор і співробітник корпорації Lockheed Martin, колишній льотчик ВПС США 41-річний Крістофер Семброскі. Проктор буде пілотом корабля, а Семброскі - бортінженером.

Командир корабля, 38-річний Джаред Айзекман є засновником компанії Shift4 Payments і захопленим льотчиком. Він повністю оплатив місію. Сума не розголошується.

Він використовує політ у космос, щоб зібрати пожертви розміром $200 млн для дитячої лікарні St. Jude Children's Research Hospital у Мемфісі (штат Теннессі), яка спеціалізується на лікуванні дитячих захворювань, зокрема, онкологічних. У рамках оголошеної в лютому кампанії зі збору коштів членом екіпажу міг стати будь-хто, хто зробить найбільшу пожертву для дитячої лікарні. Наразі вже вдалося зібрати близько $113 млн.

Останні двоє членів екіпажу обрані компанією Shift4 Payments за надання великої допомоги в кампанії зі збору пожертвувань.

За словами Айзекмана, очікувана загальна сума пожертвувань значно перевищить вартість місії.

Запуск космічного корабля Crew Dragon з першим повністю комерційним екіпажем планується здійснити не раніше 15 вересня 2021 року зі стартового комплексу 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

Перед польотом всі члени екіпажу місії повинні будуть пройти ретельну підготовку в компанії SpaceX.

Політ, який відбуватиметься на висоті 540 км, триватиме близько трьох днів. Після завершенні місії Crew Dragon зробить м'яке приводнення біля узбережжя Флориди.

"Це важлива віха на шляху до відкриття доступу в космос для всіх", - сказав на прес-конференції в лютому засновник SpaceX Ілон Маск, коментуючи майбутню місію.

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