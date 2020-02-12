Маск назвав приблизні терміни відправки людини на Марс Він не виключає, що за сприятливих обставин це може відбутись через чотири роки

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск вважає, що людину на Марс можна буде відправити у найближчі шість років, у кращому випадку – в наступні чотири роки.

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Про це Ілон Маск розповів на церемонії премії "Аксель Шпрингер", повідомляє "Економічна правда". На його думку, відправка людини на Марс відбудеться "із високою долею ймовірності". Маск також не виключає, що за сприятливих обставин це може відбутись через чотири роки. Водночас впродовж наступних двох років очікується, що на Марс полетить космічний корабель компанії SpaceX без людей на борту. Нагадаємо, що тестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня

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