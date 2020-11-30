Тестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня

Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас

Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до першого тестового польоту на 15 кілометрів.

Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів після остаточної передстартової перевірки, яка запланована на понеділок, повідомляє "Економічна правда".

Напередодні Маск зазначив, що з "ймовірність ⅓ (33.3% - ред) запуск пройде успішно".

Як зазначає Spacex, наступна тестова модель Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14 та 15-та модифікації Starship зараз виготовляються.

Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що космічний корабель Crew Dragon Маска вийшов на орбіту